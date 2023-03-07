مصر.. اكتشاف تمثال لأبو الهول وموقع أثري جديد بمحافظة قنا

اكتشفت بعثة أثرية من جامعة عين شمس المصرية تمثالا لأبو الهول وموقعاً أثرياً يرجع إلى العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفر بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد فيها معبد للإله حورس.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس رئيس البعثة أنه تم الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري تضم منصة مكونة من مستويين، ذات أساس وأرضيات منحدرة، وعثر بداخلها على حوض لتخزين المياه، مشيراً إلى أنه أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، ومن المرجح أن يكون للإمبراطور كلاوديوس إضافة إلى لوحة من العصر الروماني مكتوبة بالهيروغليفي والديموطيقي أسفل التمثال.

ولفت الدماطي إلى أن البعثة ستستمر بأعمال الحفر بمنطقة معبد حورس شرق معبد دندرة، وأمام بوابة إيزيس للكشف عن الطريق الذي يربط بينهما.

وكانت البعثة بدأت أعمالها في منتصف شهر شباط الماضي، حيث قامت بعمل مسح راداري للقاعات الأوزيرية بمعبد دندرة، ومسح مغناطيسي وراداري بالمنطقة الواقعة شرق السور المحيط بالمعبد أمام بوابة إيزيس.

المصدر: وكالة سانا