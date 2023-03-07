وزير الأشغال يشدد على وجوب التنسيق بين جميع الادارات المعنية في موضوع التنقيب عن النفط والغاز

شدد وزيرُ الأشغال العامة والنقل علي حمية على وجوب التنسيق بينَ جميعِ الاداراتِ المعنيةِ في موضوعِ التنقيبِ عن النفط والغاز واتخاذِ التسهيلاتِ المناسبةِ ضمنَ اطارِ القوانين.

كلام الوزير حمية جاء خلال اجتماعِه مع وفدٍ من شركة “توتال”، وأعضاءِ مجلسِ ادارةِ واستثمارِ مرفأِ بيروت، ومديرينَ من المديريةِ العامةِ للطيرانِ المدني، وأعضاءٍ من مجلسِ ادارة هيئة قطاع البترول.

وخلال الاجتماع أكد حمية أنَ مرافقَ الوزارةِ على أتمِ الاستعدادِ لاداءِ دورِها في الوصولِ بملفِ التنقيبِ الى الخواتيمِ التي يتطلعُ إليها لبنانُ حكومةً وشعبا.

من جهته أكد وفدُ توتال أنَ نهايةَ أيلولَ المقبلِ هي الموعدُ المرتقبُ لبدءِ أعمالِ الحفرِ في البلوك رقم تسعة، على أن تكونَ نهايةُ العامِ الحالي الموعدَ النهائيَ لإعلانِ نتائجِ عملياتِ الحفر.

المصدر: موقع المنار