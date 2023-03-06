بالفيديو | رئيس إفريقي يرفع إصبعه في وجه ضيفه ماكرون: لا تنظر لنا هكذا.. بل هكذا!

طلب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النظر إلى البلدان الإفريقية بشكل مختلف.

وخلال مؤتمر صحفي جمع الرئيسين السبت في قصر الأمة بالعاصمة كينشاسا، خاطب تشيسكيدي ماكرون قائلا: “يجب أن تتغير طريقة رؤية الأشياء عند التحدث عن علاقاتنا مع فرنسا على وجه الخصوص، ومع الغرب بشكل عام”.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك احترام للاعتبارات التي لدينا تجاه بعضنا البعض. يجب أن تتغير طريقة التعاون مع فرنسا وأوروبا.. يجب أن لا تنظروا لنا نظرة أبوة”.

وأثارت تصريحات رئيس الكونغو الديمقراطية تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لاحظوا تمرد بعض الدول الإفريقية مؤخرا على فرنسا، من خلال تصريحات أو مواقف غير معتادة، فيما تواصل فرنسا محاولاتها التحكم في اقتصاديات عدد من الدول الإفريقية.

وتجري حرب صامتة بين فرنسا ومستعمراتها القديمة، حيث يبدو أن باريس في طريقها إلى فقدان آخر مواقعها في القارة السمراء.

وأظهرت الزيارات التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الفترة الأخيرة إلى المنطقة مدى تقلص نفوذ بلاده في إفريقيا.

المصدر: وكالات