في أجواء عيد الامل ذكرى ولادة الامام المهدي(عج) دعوة لمشاركة اجواء الفرح والسرور

يا عشاق المهدي هلمّوا …
ننثر الورد فإنه عيد الأمل ..
نزرع الفرحة و ندعو بالعجل ..
في ذكرى ميلاد الإمام المهدي “عج” ، شاركونا أجواء الفرح والسرور في التجمعات الشعبية التي ستقام في الأماكن التالية:
1 – الغبيري
أمام خيمة الحوراء (ع)
الثلاثاء الساعة 3:30 عصراً
2 – بئر العبد
باحة الشورى
الثلاثاء الساعة 5:00 عصراً
3 – جادة الامام الخميني
باحة مدرسة شاهد
الثلاثاء الساعة 7:00 مساءً
4 – حي السلم
باحة مجمع الإمام الباقر (ع)
الأربعاء الساعة 4:00 عصراً
5 – بئر حسن
مستديرة السيد عباس الموسوي الجندولين
الأربعاء الساعة 5:00 عصراً
6 – جدرا
مجمع البحار
الاربعاء الساعة 6:30 عصراً
7 – الجاموس
باحة عاشوراء
الأربعاء الساعة 7:30 مساءً
الدعوة عامة
اعلام بيروت
المصدر: موقع المنار