في أجواء عيد الامل ذكرى ولادة الامام المهدي(عج) دعوة لمشاركة اجواء الفرح والسرور – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 12:36

في أجواء عيد الامل ذكرى ولادة الامام المهدي(عج) دعوة لمشاركة اجواء الفرح والسرور

منذ 3 ساعة 6 March، 2023
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

يا عشاق المهدي هلمّوا …
ننثر الورد فإنه عيد الأمل ..
نزرع الفرحة و ندعو بالعجل ..

في ذكرى ميلاد الإمام المهدي “عج” ، شاركونا أجواء الفرح والسرور في التجمعات الشعبية التي ستقام في الأماكن التالية:

1 – الغبيري
أمام خيمة الحوراء (ع)
الثلاثاء الساعة 3:30 عصراً

2 – بئر العبد
باحة الشورى
الثلاثاء الساعة 5:00 عصراً

3 – جادة الامام الخميني
باحة مدرسة شاهد
الثلاثاء الساعة 7:00 مساءً

4 – حي السلم
باحة مجمع الإمام الباقر (ع)
الأربعاء الساعة 4:00 عصراً

5 – بئر حسن
مستديرة السيد عباس الموسوي الجندولين
الأربعاء الساعة 5:00 عصراً

6 – جدرا
مجمع البحار
الاربعاء الساعة 6:30 عصراً

7 – الجاموس
باحة عاشوراء
الأربعاء الساعة 7:30 مساءً

الدعوة عامة

اعلام بيروت

 

المصدر: موقع المنار

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