في أجواء عيد الامل ذكرى ولادة الامام المهدي(عج) دعوة لمشاركة اجواء الفرح والسرور

يا عشاق المهدي هلمّوا …

ننثر الورد فإنه عيد الأمل ..

نزرع الفرحة و ندعو بالعجل ..

في ذكرى ميلاد الإمام المهدي “عج” ، شاركونا أجواء الفرح والسرور في التجمعات الشعبية التي ستقام في الأماكن التالية:

1 – الغبيري

أمام خيمة الحوراء (ع)

الثلاثاء الساعة 3:30 عصراً

2 – بئر العبد

باحة الشورى

الثلاثاء الساعة 5:00 عصراً

3 – جادة الامام الخميني

باحة مدرسة شاهد

الثلاثاء الساعة 7:00 مساءً

4 – حي السلم

باحة مجمع الإمام الباقر (ع)

الأربعاء الساعة 4:00 عصراً

5 – بئر حسن

مستديرة السيد عباس الموسوي الجندولين

الأربعاء الساعة 5:00 عصراً

6 – جدرا

مجمع البحار

الاربعاء الساعة 6:30 عصراً

7 – الجاموس

باحة عاشوراء

الأربعاء الساعة 7:30 مساءً

الدعوة عامة

اعلام بيروت

المصدر: موقع المنار