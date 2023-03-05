هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب شمال غرب مدينة تدمر في البادية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 10:22

هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب شمال غرب مدينة تدمر في البادية السورية

منذ 58 mins 5 March، 2023
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