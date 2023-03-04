عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 4-3-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 4-3-2023.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ تطيير الانتخابات | بيروت: تقسيم أم مناصفة؟

ـ فيتو مسيحي على فرنجية مقابل فيتو شيعي على عون: انطلاق المبارزة الرئاسية داخلياً وخارجياً

ـ «حماس»: العلاقة مع دمشق عادت إلى طبيعتها

ـ الجامعات الخاصّة تطعن في ضرائب «غير مبرّرة»

صحيفة البناء

ـ أوكرانيا تعترف بمأزقها العسكريّ… واستمرار اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس

ـ دعوات لملاحقة قيومجيان ورفض اعتذاره المشروط… وحزب الله: يجب اتخاذ إجراءات

ـ جمعية المصارف تعلق إضرابها أسبوعاً بأسبوع لابتزاز الحكومة والقضاء والمودعين

صحيفة الجمهورية

ـ بري لـ»الجمهورية»: رشّحنا فرشِّحوا ولننتخب

ـ المبادرة لم تأت من فراغ

ـ هل من حدود او مِهَل للنصائح الدولية؟

ـ في القضاء.. تسوية أم تراجع؟

ـ إستدامة السلاح والعداء وتماسك “إسرائيل”

ـ «فاغنر» تؤكّد أنّ قواتها «تحاصر عملياً» باخموت

صحيفة اللواء

ـ المصارف تجدِّد الهجوم على الدولة والمودعين: تمديد التعليق أسبوعا

ـ المعارضة النيابية لـ«حزب الله» تستجمع نقاط التعطيل.. والعودة إلى المدارس بدءاً من الاثنين

ـ وفد أوروبي يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة… والرياض تستنكر التصريحات المطالبة بمَحوها

ـ قائد فاغنر يدعو زيلينسكي لسحب قواته من باخموت

صحيفة الديار

ـ لا انتخابات رئاسية قبل حزيران ومحور المعركة «حظوظ» فرنجية

ـ إنقسام عمودي في البرلمان سيؤدي الى تعطيل النصاب الثاني

ـ استمرار «المراوحة الرئاسية» يزيد من فرص وصول مرشحين توافقيين

صحيفة النهار

ـ تصعيد سياسي مفتوح وتلويح فرنسي بعواقب

ـ الفريق المعارض يؤكد اتجاهه الى تعطيل النصاب لمنع وصول مرشح “محور الممانعة”

ـ المصارف تمدد تعليق اضرابها والهيئات الاقتصادية تطالب بالتراجع عن رفع الدولار الجمركي

ـ وسط التوتر النووي…غروسي في إيران وميلي في إسرائيل

ـ الجنود الأوكرانيون يتشبثون بباخموت وقائد “فاغنر” ينصح زيلينسكي بالإنسحاب



أسرار الصحف:

صحيفة البناء

توقع دبلوماسيّ عربيّ أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تطوراً حاسماً في مسار الحرب اليمنية بعد كلام السيد عبد الملك الحوثي الحاسم لجهة التمسك بشروط التسوية واتهامه واشنطن بالعمل على عرقلتها. ورأى أن الأرجح يبقى تقدم التسوية لأن البديل يعني التهاب ممرات الطاقة الى الغرب.

قالت مصادر سياسية إن الهستيريا السياسية التي مثلتها تصريحات الفريق الداعم لترشيح ميشال معوض والتي وصلت إلى خطاب شخصي بذيء وخطاب طائفي عنصري وتهديد بمقاطعة جلسات الانتخاب بعد اتهام الغير بالتعطيل تعكس حقيقة الأجواء التي وصلت إلى قادة هذا الفريق حول مسار الاستحقاق الرئاسي.

صحيفة الجمهورية

تتردّد أسماء قديمة – جديدة على لائحة المرشحين للرئاسة، يؤثر أصحابها أن تبقى طي الكتمان، إلا أنّ الإسم المتقدّمّ حالياً يتردّد في المحافل العربية والدولية.

مرجع روحي لا ينفك يسأل عن حظوظ مرشح غير مدني لرئاسة الجمهورية.

صحيفة اللواء

لوحظ تراجع مرجع غير زمني عن نبرة عالية في خطابه، بعد رسائل، نقلت بأن ردوداً من نوع غير متوقع باتت على الطاولة.

يعتقد نائب معارض أن مرشحاً مدعوماً من المعارضة، سقط في كمين نُصب له، ولا ينفعه المضي في لعبة المكاسرة أو الحملات باتجاه خصومه على نحو اتهامي.

تبين لمطلعين أن مواقف مرجع رفيع في إحدى الصحف جاءت في إطار الرد على ما وصفه مواقف استفزازية لرئيس حزب يميني في صحيفة نافذة

صحيفة النهار

أقفل عدد من المستشفيات طوابق بكاملها بعد تراجع عدد المرضى والممرضين ايضا في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل.

تحدث النائب جهاد الصمد عن لقاء بين شخصية سياسية لبنانية مع مسؤولين سعوديين ربما تنعكس ايجابا على الملف الرئاسي.

يلاحظ أن الحديث التربوي وانهياره، يطغى على الواقع السياسي، ويجزم نائب متابع لهذا الملف، صعوبة الواقع التربوي، وردّد عبارة “الله يستر”.

المصدر: الصحف اللبنانية