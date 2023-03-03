استشهاد فتى فلسطيني واصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخرين بجراح خطيرة، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى محمد نضال سليم (١٥ عاماً)، برصاص الاحتلال الحي وإصابة فتى آخر بجروحٍ حرجة في الصدر وحالته مستقرة، وثالث باليد.

وأفادت مصادر محلية أن”مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم فتيين أصيبا بحالة الخطر”.

وأوضحت المصادر أن”الفتى سليم، أًصيب برصاص قوات الاحتلال إصابة خطيرة، وبعد فشل محاولات إنعاشه ارتقى شهيدا”.

صورة الشهيد الفتى: محمد نضال سليم

المصدر: فلسطين اليوم