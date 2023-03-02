السيد رئيسي: تنفيذ المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي تطبيق عملي لمقولة نحن نستطيع

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان تنفيذ المرحلة 14 من منشآت حقل بارس الجنوبي لاستخراج الغاز أثبت أن الأيدي الإيرانية قادرة على انجاز عمل كبير من ناحية التخطيط والتنفيذ والاستشارة والتجهيزات الايرانية، وبالتالي فان مقولة ( نحن نستطيع) قد طبقت عمليا.

واعرب رئيسي عن شكره وتقديره للعاملين على انجاز مصفى المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي وخاصة الذين كانوا يعملون تحت اشعة الشمس الحارقة في تلك المنطقة لانجاز هذا المصفى ، مشيرا الى أن منتجات المصفى ستنشط قطاعات مهمة في صناعة النفط والطاقة في البلاد.

واوضح رئيسي ان الشركات الأجنبية التي امتنعت عن انجاز المرحلة 14 من حقل بارس كانت تعتقد ان المشروع سيتوقف بمغادرتها، لكن متخصصينا الشباب لم يسمحوا بتعطيل المشروع وانجزوه بالامكانات الداخلية، كما انهم سيكملون قريبا ما تبقى من المرحلة 11 وهي آخر مرحلة في حقل بارس الجنوبي.

وبرعاية رئيس الجمهورية تم رسميا اليوم الخميس افتتاح المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي لاستخراج الغاز في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وباكتمال هذه المرحلة سيتم انتاج 50 مليون مترمكعب من الغاز الحلو و77 الف برميل من السوائل الغازية و2900 طن من الغاز السائل ( بروبان وبوتان) ، و2750 من الايثان ، و400 طن من الكبريت ، هذا كله سيضاف الى الانتاج السابق للحقل.

ومصفى المرحلة 14 سيكون آخر مصفى في توسيع منشآت حقل بارس الجنوبي وقد نفذته شركة بارس الايرانية للنفط والغاز التابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية ما يشير الى القدرات الداخلية المتطورة في مجال الطاقة.

وتحقق صادرات هذه المرحلة 3.5 مليار دولار سنويا للبلاد.

وكان رئيسي قد وصل بوشهر صباح اليوم بمعية عدد من الوزراء والمساعدين لافتتاح مشاريع والاعداد لمشاريع جديدة في المحافظة.

المصدر: وكالة ارنا