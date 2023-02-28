إخبار من حزب الله في حق أشخاص من بينهم خالد الضاهر استغلوا قضية اختفاء الشيخ أحمد الرفاعي لبث الفتنة واتهامات باطلة

تقدم المحامون : تمام عبد الحسن نور الدين، ليلى صفا، حسين ضيا، رضا نبيل مرتضى، يوسف الجمال، محمد حيدر أحمد، حسين نور الدين وأحمد علوية بالوكالة عن “حزب الله” باخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد كل من: خالد الضاهر، كندا الخطيب، مريم مجدولين اللحام، زياد المصري، عميد حمود، طوني بولس، شريف حجازي، فادي غصن، جوانا فرحات وابراهيم فتفت، بالجرائم المنصوص عنها بالمواد 295 و 296 و308 و 317 من قانون العقوبات اللبناني، حيث استغل هؤلاء قضية اختفاء الشيخ احمد شعيب الرفاعي لبث الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ولنشر الفرقة بين الناس وصولا لخلق التوترات، محولين وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الى منصات لتوجيه اتهامات باطلة ضد أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية تارة وضد حزب الله وسرايا المقاومة تارة أخرى، محملين اياهم المسؤولية عن جريمة خطف الشيخ الرفاعي وتداعياتها”.

المصدر: العلاقات الإعلامية