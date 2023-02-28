حدث اليوم | سعر الدولار يواصل ارتفاعه.. والأسعار تلحقه!

واصل سعر صرف الدولار الاميركي ارتفاعه امام الليرة اللبنانية متجاوزا الثمانية وثمانين الف ليرة، ذلك على الرغم من فتحِ ابوابِ المصارف الا ان ذلك لم ينعكس على سعرِ صرف الدولار في السوق السوداء.

ويعودُ ذلك الى انَ عودةَ المصارفِ للعملِ هي عودةٌ مؤقتةٌ، والى عدمِ تفعيلِ منصةِ صيرفة للمواطنينَ وعدمِ تدخلِ المصرفِ المركزي في الوقتِ الراهنِ بل على العكسِ مواصلتِه سحبَ الدولارِ من السوق.

وكانت المصارف اللبنانية فتحت أبوابها، اليوم الاثنين، بعد اقفال جزئي استمرّ منذ 7 شباط/فبراير الجاري بناءً على تمنّي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي توجهت إليه أصابع الاتهام، الأسبوع الماضي، بالتدخل في عمل القضاء حمايةً للقطاع المصرفي.

وجاء قرار البنوك استئناف نشاطها لمدة أسبوع فقط مشروطاً باتخاذ السلطة القضائية كل الإجراءات الآيلة إلى تصحيح الخلل في المرفق العام القضائي، وفق تعبير جمعية المصارف، التي التقى أعضاؤها ميقاتي يوم الجمعة الماضي، وحصلوا منه على تعهّدات بحلّ أزمتهم، باعتبار أن كتابه بحق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بكف يدها عن ملف المصارف غير كافٍ.

ومتابعة لهذا الموضوع مع مراسلنا هاشم السيد حسن..

ارتفاع الاسعار..

ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات التي لحقت به ارتفاعا، وكان أبرزها المحروقات حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 72.000 ليرة لبنانية والـ98 اوكتان 74.000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 73.000 ليرة لبنانية والغاز 56.000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– البنزين 95 اوكتان: 1.545.000 ليرة لبنانية.

– البنزين 98 اوكتان: 1.582.000 ليرة لبنانية.

– المازوت: 1.469.000 ليرة لبنانية.

– الغاز: 1.036.000 ليرة لبنانية.

المصدر: موقع المنار