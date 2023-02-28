أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28-02-2023

الأخبار

مرحلة جديدة من التحقيقات: سلامة سيرحل… سياساته ستبقى

الثنائي يبدأ البحث عن خليفة ابراهيم

القاهرة لدمشق: ولّى زمن القطيعة

سُعار المستوطنين: هذه لحظتنا!

النهار

الدولار يعود حارقًا… ولا تمديد لابراهيم

إنفلات في الضفة و”إسرائيل” تتوقع “أياما صعبة”

وزير الخارجية المصري إلتقى الأسد :هدف الزيارة إنساني في المقام الأول

اللواء

مشهد عربي وإقليمي متغيّر يُفعّل حركة السفراء بالإتجاه الرئاسي

الحكومة تستدرك: لا إمكانية لرفع الإنتاجية والنقل والمصارف تكسب الجولة الأولى

عكار وزحلة ومواطنون في مواجهة السلاح

الجمهورية

المعطلون يتكيفون مع “فراغ طويل”

باسيل يستعين بالإمام علي في خلافه مع “الحزب”

ميشال عون بالع البحصة… لا يهضمها!

الديار

تعديل مُفاجىء في مُقاربة واشنطن الرئاسية: شيا تحض جعجع على الحوار مع بري!

تحذيرات من «قنبلة موقوتة» شمالا… ميقاتي ينعى التمديد لابراهيم فهل يفعلها المولوي؟

قرارات حكومية ترقيعية لا ترضي احداً… الاضرابات مستمرة والمصارف تقرر الجمعة

البناء

الأسد يستقبل شكري… وعملية نوعية في أريحا… وعبداللهيان: رسائل أميركية إيجابية

ميقاتي يسحب يده من التمديد لإبراهيم… و5 ليترات بنزين للمعلمين عن كل يوم عمل

الملف الرئاسيّ يواصل المراوحة بانتظار كسر الحلقة المفرغة… والعينُ على السعودية

الأسرار

الأخبار

– الكبتاغون أولاً

جال الملحق العسكري السعودي الجديد في لبنان، العقيد الركن فواز بن مساعد المطيري، على رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية في زيارات تعارفية، بدا خلالها مهتماً بالتأكيد على التعاون على ملف مكافحة تهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون، ومقرّاً بأن الشحنات التي تصل إلى المملكة ويتم ضبطها لا تأتي حصراً من لبنان، لكنها تستخدمه كممر من دول المنشأ. علماً أن عدداً كبيراً من العمليات التي تم كشفها في السعودية وبعض دول الخليج جاءت بناء على معلومات وفّرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

– خلاف بين قهوجي وعقيقي

بعد الخلاف المستشري بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وقع خلافٌ جديد داخل المؤسسة العسكرية. إذ علمت «الأخبار» أن العلاقة متوتّرة جداً بين مدير المخابرات طوني قهوجي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على خلفيّة اعتراض الأخير على توقيف المخابرات مشتبهاً فيهم من دون مراجعة القضاء المختص!

– تحقيق مع شركات تحويل الأموال

بدأ فرع المعلومات بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية التحقيق مع عدد من الشركات والجهات المرتبطة بملف الصرافين، من بينها «omt» و«bob» والكاتب العدل سليم الخليل الذي تربطه صلة بالملف من خلال بنك «credit bank». إلا أن التحقيقات تسير ببطء بسبب تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحجة أن هؤلاء يعملون مع المصرف المركزي ولا علاقة لهم بالصرافين غير الشرعيين.

– تباين «تغييري» حول الاعتصام

عقد اجتماع الجمعة الماضي بين مجموعة من نواب «التغيير»، بولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا وسينتيا زرازير وفراس حمدان وحليمة قعقور وإبراهيم منيمنة، جرت خلاله مناقشة النتائج التي حققّها اعتصام صليبا وخلف في القاعة العامة لمجلس النواب. وبحسب المعلومات، فقد كانت المواقف متباينة حيال هذه الخطوة التي لم تكن منسّقة بين كامل أعضاء المجموعة «التغييرية».

النهار

– قال مرجع سياسي أمام بعض الوفود: “لن نتدخل في الإنتخابات البلدية. إختاروا الأفضل إذا حصلت، فالمرحلة صعبة”.

– تم الاتصال بشخصية مارونية شغلت موقعًا سابقًا في الطائفة وتتمتع بصيت حسن وعلاقات جيدة مع معظم الاطراف لجس النبض حول استعدادها لخوض معركة الرئاسة اذا تم الانتقال الى مرحلة تالية

– يشيد مرجع شيعي بمواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وتعامله بحكمة في ملف جريمة قرقف في عكار

اللواء

– تحاول سفيرة دولة كبرى سبر أغوار الموقف المسيحي المتشدد، لمعرفة «التوجهات المطلوبة» في ما خص الحراك الرئاسي.

– طلب من ناشطين من لون ما عدم الدخول في ردود على اتهامات معينة، بشأن حادث هزَّ البلاد من الشمال إلى الجنوب.

– ينظم درَّاجو السير مشكورين محاضر ضبط، مع تعسُّف وتسرُّع ملحوظين، ولكن لم يرشد هؤلاء ولا الجهات الأمنية والادارية المعنية إلى كيفية دفع محاضر الضبط والغرامات، مع غياب الطوابع على اختلافها، بما فيه طابع غرامة السير.. فكيف

يتصرف المواطن؟

الجمهورية

– في معرض حديث بين مسؤول وزواره عن تطورات الملف الرئاسي، توقف المسؤول مطولا عند مواقف رئيس تيار سياسي فقال: يبدو أنه شربان حليب سباع

– رفض ديبلوماسي عربي المقارنة في حجم المساعدات بين دولة وأخرى بعد الزلزال لأن إحداها تلقت مساعدات أكبر

– تعتزم جهات متضررة نقل دعاوى الى القضاء في الخارج بعدما أمعنت كل السلطات المعنية في لبنان بتحميل المودع وحده كل الخسائر

البناء

– قال مصدر نيابي إن كل الكتل النيابية في حال جمود تجاه الخيارات الرئاسية بانتظار تبلور الموقف السعودي لتقرّر خياراتها، فترسم سقوف حلفاء السعودية من جهة، ويقرّر الآخرون البحث بين خيار التسوية أو المواجهة. ويعتقد المصدر أن الأمر يتضح هذا الشهر مع عودة السفير السعودي.

– توقع مصدر دبلوماسي عربي زيارة لوزير الخارجية السعودية إلى سورية قبل نهاية آذار يفتتح خلالها السفارة السعودية ويترك فيها سفيراً للرياض في دمشق، وتفتح معها أبواب البحث بإعادة ترتيب العلاقات العربية من بوابة الجامعة العربية، خصوصاً أن التواصل الأمني بين البلدين قائم ومنتظم

المصدر: صحف