ندوة حول الصراع الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2023 - 13:54

ندوة حول الصراع الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية

منذ 7 mins 25 February، 2023
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بيانات ودعوات - صفحات منوعة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى ندوة حول الصراع الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية.

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