الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار انسحاب روسيا من أوكرانيا بأغلبية 141 صوتا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2023 - 00:38
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الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار انسحاب روسيا من أوكرانيا بأغلبية 141 صوتا
منذ 2 ساعة
23 February، 2023
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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