جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم.. ماذا عن الجلسة التشريعية؟

تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني جلسة اليوم الاثنين عند الثانية من بعد الظهر في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، لاستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي كان ينوي الرئيس بري الدعوة اليها بعد ان تعثّرت مساعي الاثنين الماضي ما حال دون الدعوة الى عقدها الخميس الماضي.

وقالت صحيفة الجمهورية نقلا عن مصادر كتلة “التنمية والتحرير” قلها إن “الرئيس بري ينتظر حتى موعد اجتماع اليوم الأجوبة النهائية من بعض الكتل النيابية لتحديد الموقف، ما يحول دون التكهّن في شأن الدعوة الى الجلسة من عدمها”.

وتابعت الصحيفة ان “الاتصالات كانت الجارية منذ اجتماع الاثنين الماضي قد انتهت الى صيغة اقترحها بري مُسقطاً من مشروع جدول الأعمال الأساسي عشرات البنود، فتراجع من 81 بندا الى 11 أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الاجهزة الامنية، لا سيما منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبعض الإتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية”.

وأشارت الصحيفة الى ان “جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل في جلسة يُدعى اليها الخميس المقبل، وهو النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وهذه البنود هي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة”.

المصدر: قناة المنار + صحيفة الجمهورية