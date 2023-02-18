فنلندا تنوي الانضمام للناتو في آن واحد مع السويد

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أن بلادها تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت عينه مع السويد، على الرغم من عرقلة تركيا لانضمام السويد.

وقالت مارين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت”أرسلنا إشارة واضحة جدا إلى تركيا وأيضا إلى المجر، التي لم تصادق بعد، بأننا نريد الانضمام إلى الناتو معا، وذلك يصب في مصلحة الجميع”.

وأضافت “نريد بالانضمام إلى الناتو مع السويد، في الوقت نفسه، ليس فقط لأننا جيران وخير شركاء، بل أيضا بسبب قضايا ملموسة جدا، لاسيما التخطيط الأمني للناتو في كل أنحاء الشمال”.

ولفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطلع شهر شباط الحالي إلى أن “البرلمان التركي قد يوافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، من دون أن يقوم بمبادرة مماثلة تجاه السويد، علما أن الدولتين قدمتا طلبي انضمامهما معا، وما زالت تركيا تعرقلهما”.

المصدر: روسيا اليوم