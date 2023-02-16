كيف تتصرف عند حصول زلزال؟ وما هي أولى الخطوات التي يجب القيام بها؟

بين جميع الكوارث الطبيعية، تُعد الزلازل الأكثر فتكًا، إذ مثّلت نسبة 58% من إجمالي وفيات الكوارث بين عامي 2000 و2019، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وفي أعقاب الزلازل المدمرة، والهزّات الارتدادية في جنوب تركيا وشمال سوريا التي وقعت الاثنين، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2023، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، وتدمير المنازل والبنية التحتية في البلدين، إليكم أبرز الحقائق حول الزلازل وكيفية الاستعداد لها والتصرّف عند وقوعها.

الزلزال هو اهتزاز مفاجئ وسريع للأرض بسبب تحرك طبقة الصخور تحت سطح الأرض، أو بسبب نشاط بركاني أو صهاري، وفقًا لما ذكره الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتقع الزلازل فجأة من دون سابق إنذار، ويمكن أن تحدث في أي وقت، كما يمكن أن تؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات، ودمار في الممتلكات، وفقدان المأوى، وسبل العيش، وتعطيل البنية الأساسية الحيوية.

وإليكم في الانفوغراف أعلاه بعض النصائح التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة المراض والوقاية منها والصليب الأحمر الأمريكي على موقعهما، والتي يجب اتباعها عند حدوث هزة أرضية بناء على مكان وجود الشخص:



إذا كنت في المنزل، ابق في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج

-​اتبع قاعدة الاحتماء والتغطية والثبات

-ابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي شيء قد يسقط مثل أدوات الإضاءة والأثاث.

-إذا كنت في السرير، فابقَ في مكانك واحمِ رأسك بوسادة

-لا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكدا من أنها قوية وتستطيع التحمل.

-لا تستخدم المصاعد.

-كن على علم أن الإضاءة قد تنقطع، وقد تعمل أجهزة إطفاء الحريق فجأة.

إذا كنت في الخارج، ابق في منطقة مفتوحة

تحرك بعيدا عن المباني وأعمدة الإضاءة، والأسلاك الكهربائية، والحفر، وخطوط الوقود، والغاز

ابق في الخارج حتى تتوقف الهزة. وتتمثل أخطر الأماكن بمخارج المباني مباشرة وعند الجدران الخارجية.

إذا كنت في السيارة

توقف بأسرع ما تسمح به معايير السلامة وابق في السيارة. وتجنب التوقف بالقرب من أو أسفل المباني والأشجار والجسور وأسلاك الكهرباء.

سر بالسيارة بهدوء بعد توقف الزلزال، وتجنب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون قد تضررت جراء الزلزال.

شغل الراديو للحصول على آخر المعلومات والأخبار، ولتلقي التعليمات والتوجيهات التي قد تصدرها السلطات.

إذا كنت عالقًا تحت حطام

​قم بتغطية فمك بمنديل أو قطعة ملابس.

اطرق على أنبوب معدني أو حائط حتى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد مكانك، أو استخدم صفارة إذا كانت متاحة لك. قم بالصياح كحل أخير علما بأن ذلك قد يؤدي إلى استنشاق كميات خطيرة من الغبار.

وفيما يلي كيفية الاستعداد قبل وقوع الزلزال، وفقًا لما ذكرته المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني:

-مراقبة الأغراض في البيت أو في المكتب

-تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل خزانة، وثريات، ورفوف، وغيرها.

-تصليح التشققات في المبنى والأسلاك الكھربائية.

-تحديد أماكن آمنة في الداخل: تحت الطاولات القوية الصنع، أو بجانب حائط داخلي بعيدا عن الزجاج، والمرايا، وكل ما يمكن أن يتكّسر.

-تحديد أماكن آمنة في الخارج بعيدا عن الأبنية، والأشجار، وأعمدة الھاتف، والكھرباء.

-تحضير حقيبة طوارئ وحقيبة إسعافات أولية مع الأدوية اللازمة اذا وجدت.

المصدر: سي ان ان