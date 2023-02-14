وفد من حماس زار السفير الروسي: جرائم الاحتلال لن تردع المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2023 - 19:18

وفد من حماس زار السفير الروسي: جرائم الاحتلال لن تردع المقاومة

منذ 2 ساعة 14 February، 2023
علم حماس
لبنان

زار ممثل حركة “حماس” في لبنان أحمد عبد الهادي الثلاثاء السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في مقر السفارة ببيروت، وكان عرض لاخر التطورات على الساحة الفلسطينية وأوضاع اللاجئين في لبنان.

وأكد عبد الهادي أن “جرائم الاحتلال لن تردع المقاومة عن الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، وتابع “الاحتلال يحاول تغيير معالم مدينة القدس وفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى من خلال زيادة اقتحامات المستوطنين وإقامة طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى”.

ودعا عبد الهادي إلى “الضغط على وكالة الأونروا لإقرار خطة طوارئ عاجلة للاجئين في لبنان”. وشدد على “استقرار الوضع الأمني في المخيمات”.

من جهته، رحب روداكوف بالوفد، وأكد “موقف روسيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته”، داعيا إلى “ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

التعليقات

ذات صلة