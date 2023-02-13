مراسلنا في الجنوب: وفاة طفل سوري واصابة افراد من عائلته بحروق جراء حريق اتى على خيمة يسكنونها في محلة راس العين جنوبي صور – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 21:04

مراسلنا في الجنوب: وفاة طفل سوري واصابة افراد من عائلته بحروق جراء حريق اتى على خيمة يسكنونها في محلة راس العين جنوبي صور

منذ 13 mins 13 February، 2023
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