وصول بعثة الانقاذ اللبنانية من تركيا بعد انتهاء مهمتها

وصلت الجمعة الى مطار بيروت الدولي “بعثة البحث والانقاذ اللبنانية” التي شاركت في عمليات البحث والانقاذ الجارية في المناطق التركية (قهرمان مرعش) التي تعرضت للزلزال الاسبوع الماضي، آتية من اسطنبول، وتضم عناصر من فوج الهندسة في الجيش والصليب الاحمر اللبناني وفوج اطفاء بيروت.

وكان في استقبال البعثة في صالون الشرف، وزيري الأشغال العامة والنقل والبيئة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وناصر ياسين، السفير التركي علي باريش اولوصوي، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، الامين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة وضباط من جهاز أمن المطار ووفدين من الضباط في وزارة الدفاع ومن فوج اطفاء بيروت.

وشكر السفير التركي “الشعب اللبناني على دعمه ومساندته والوقوف الى جانب الشعب التركي في هذه الكارثة التي حلت على تركيا بعد وقوع الزلزال”، وأعرب عن إمتنانه “للشعب الذي أبدى تضامنه وتعاطفه مع تركيا في هذه الظروف الاليمة”، وأشار الى “النتائج الكارثية التي حصلت بعد الزلزال”، مجددا شكره “للبنانين جميعا لوقوفهم الى جانب الشعب التركي، وهو ما لن تنساه تركيا”.

بدوره، أكد الوزير حمية “تركيا بلد عزيز على لبنان واللبنانين وما قمنا به تجاهها قليل جدا امام ما تقدمه للبنان”، وقال “حتى لو كان لبنان موجوعا ووضعنا الاقتصادي على قدنا، لكن البعثة اللبنانية المؤلفة من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وفوج اطفاء بيروت والجيش اللبناني، هي رسالتنا للعالم اجمع ولتركيا بأن لكم اهلا في لبنان والأتراك هم اهلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام