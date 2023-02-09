السلطات السويدية ترفض التعليق على مقال هيرش حول تفجير “السيل الشمالي”

رفضت الخارجية السويدية والنيابة العامة التعليق على مقال الصحفي الأمريكين سيمور هيرش، حول تفجير أنابيب “السيل الشمالي” لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا في بحر البلطيق.

وقالت الخارجية السويدية في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، يوم الخميس، إنه “في الوقت الراهن تجري الأجهزة المعنية السويدية تحقيقا جنائيا. ولا يوجد لدينا المزيد من التعليقات”.

بدورها، أكدت النيابة العامة أن التحقيق في حادث تفجير “السيل الشمالي” مستمر، لكن المدعين لا يمكنهم التعليق على الموضوع نظرا لسرية الملف.

وكان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش قد نشر مقالا، جاء فيه أن العسكريين الأمريكيين وضعوا عبوات ناسفة في أنابيب “السيل الشمالي” أثناء المناورات العسكرية للناتو في صيف 2022، وبعد 3 أشهر فجرها النرويجيون.

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في تفجير خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، الذي وقع في سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية