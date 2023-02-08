رويترز.. الإحصائيات الأولية لزلزال تركيا – سوريا (فيديو) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2023 - 17:48
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عشرات آلاف الضحايا والمصابين في زلزال تركيا وسوريا ودمار هائل في الأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة
الدفاع المدني السوري: نواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً وعدد الضحايا مرشح للارتفاع لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض
وزير البيئة والإعمار التركي: أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 900 مبنى منهار وندعو إلى عدم دخول المنازل المتضررة
وزير الصحة التركي: تشييد 77 مستشفى ميدانياً في المدن العشر المتضررة من الزلزال
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الجثامين التي لا يتم التعرف على أصحابها ستدفن بعد 24 ساعة من انتشالها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتفقد المناطق المتضررة: نبذل كل مساعينا لتخفيف آثار الكارثة ولن نبقي أي مواطن دون مأوى
رئيس الوزراء السوري يتفقد المناطق المتضررة: تكاتف الجهود يسهم بتخفيف آثار الزلزال والأولوية لإنقاذ من هم تحت الأنقاض
وزير الصحة السوري من حلب: نطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة للقطاع الصحي
رئيس اللجنة العليا للإغاثة الوزير حسين مخلوف: العقوبات تسببت بمعاناة السوريين وبعدم قدرة الدولة على تعويض نقص الآليات
مخلوف: أولويتنا تتمثل بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الصحية وإيواء المتضررين وخصصنا 50 مليار ليرة لمعالجة آثار الزلزال
مصرف سوريا المركزي: اعتماد عدد من الحسابات بالليرة السورية لاستقبال التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال
الإمام السيد علي الخامنئي: نشعر بالأسى لأجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا ومسؤولونا قدموا المساعدات وسيواصلون ذلك
المرجع السيد علي السيستاني: نأمل أن تتضافر الجهود لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا بأسرع وقت
الحشد الشعبي العراقي: انطلاق حملة الاستجابة الإنسانية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا تماشياً مع توجيهات الحكومة
عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يبدأون أعمال البحث والإنقاذ في مدينتي البستان التركية وجبلة السورية
الوفد الوزاري اللبناني برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يلتقي الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد في دمشق
الشيخ أحمد قبلان: أقول للحكومة لا يكفي وفد وزاري لمشاركة سوريا بما أصابها والوقت ليس للمجاملة بل لاتخاذ خيارات مصيرية
وزير الخارجية التونسي يتصل بنظيره السوري مؤكداً الاستمرار بتقديم الدعم الإنساني لدمشق لتخفيف المعاناة عن المتضررين
وصول طائرات إماراتية وأردنية وهندية وباكستانية محملة بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
رئيس الوزراء الأردني: قوافل برية أردنية محملة بأدوية ومسلتزمات طبية وعلاجية ستنطلق الخميس إلى سوريا وتركيا
المستشار الألماني: وعدنا السلطات التركية بتقديم مساعدات فورية ونتابع مع الأمم المتحدة الحاجة الكبيرة للمساعدات في سوريا
رئيس الوزراء البريطاني: نحن على اتصال بالسلطات التركية والسورية ونقدم كل المساعدة المطلوبة
بابا الفاتيكان يناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة العاجلة وإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص العدو إحداهما خطرة خلال عدوان على مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: تدهور جديد طرأ على صحة ضابط المظليين الذي أصيب بجروح خطرة في عملية إطلاق النار في القدس قبل أسبوعين
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري
الرئيس نبيه بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب إلى الاجتماع بعد ظهر الإثنين المقبل
نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري عقب لقاء الرئيس بري: الجمهورية الإسلامية ستبقى دائماً وأبداً إلى جانب لبنان
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مهتم بشكل كبير بأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية لأنه مفتاح أساس لكل خطوات الحل في لبنان
وفد من حزب الله يزور بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك والجانبان يؤكّدان على ضرورة انتخاب رئيس ينتشل لبنان من أزماته
مؤسسة كهرباء لبنان تعلن عن رفع تغذية التيار الكهربائي لحدود 4 ساعات يومياً ابتداء من صباح يوم الجمعة المقبل
انحسار تدريجي للعاصفة "فرح" وتحذيرات من موجة صقيع ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري
رئيس الوزراء البريطاني يستقبل الرئيس الأوكراني في لندن: سنواصل دعم كييف لتحقيق نصر عسكري حاسم هذا العام
الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب "حال الاتحاد": إذا هددت الصين سيادتنا سنتصرف لحماية بلادنا وقد فعلنا ذلك
رويترز.. الإحصائيات الأولية لزلزال تركيا – سوريا (فيديو)
منذ 2 ساعة
8 February، 2023
تركيا
-
تقارير مصورة
-
سورية
-
عربي وإقليمي
رويترز.. الإحصائيات الأولية لزلزال تركيا – سوريا
المصدر:
قناة المنار
زلزال تركيا
زلزال سوريا
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