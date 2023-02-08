“فيتش” تصدر توقعاتها للاقتصاد الصيني

رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 إلى 5%، بعد أن كانت تتوقع في السابق نموا عند 4.1%.

وفي العام المقبل، كما في تقرير شهر ديسمبر الماضي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.8%، وتم تعديل تقديرات النمو للعام 2022 إلى 3% من 2.8% في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوكالة أنها قد أصبحت أكثر تفاؤلا حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هذا العام.

وترى “فيتش” أن هناك تعافيا واضحا للاستهلاك والنشاط الاقتصادي داخل الصين وهذا هو السبب الرئيسي للتفاؤل حيال توقعات نمو الصين.

وقالت: “هناك دلائل على أن الاستهلاك والنشاط يتعافيان بشكل أسرع مما كان متوقعا بالبداية بعد أن تخلت حكومة الصين عن سياسة صفر كوفيد بأواخر عام 2022”.

المصدر: نوفوستي