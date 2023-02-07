وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية : سوريا بلد شقيق وبعثة إنسانية ستعبر الحدود بعد قليل للمساعدة في الإنقاذ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2023 - 10:24

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية : سوريا بلد شقيق وبعثة إنسانية ستعبر الحدود بعد قليل للمساعدة في الإنقاذ

منذ 49 mins 7 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة