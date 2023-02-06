تقرير مصور| ماذا بعد الهزات التي وقعت في لبنان؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 21:36

تقرير مصور| ماذا بعد الهزات التي وقعت في لبنان؟

منذ 36 mins 6 February، 2023
لبنان

ماذا بعد الهزات التي وقعت في لبنان والاحتمالات المقبلة؟

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