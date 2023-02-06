رويترز: زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 12:54

رويترز: زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا قبل قليل

منذ 12 mins 6 February، 2023
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