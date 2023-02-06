رويترز: زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 6 2023 - 12:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب منطقة شرق المتوسط وتركيا
الرئيس التركي: 912 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح وانهيار أكثر من 2000 مبنى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا
تضرر 11 ولاية في تركيا جراء ثاني أكبر زلزال يضرب البلاد خلال 100 عام
رئيس مرصد الزلازل في تركيا: هذا أكبر زلزال شهدته تركيا منذ عام 1999
القوات المسلحة التركية تعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي البلاد
الحكومة السورية تعلن عن خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 239 قتيلاً و648 مصاباً
الهزة الارضية القوية التي ضربت تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والاردن ومصر
الهزة الارضية القوية في لبنان وقعت عند 3:20 فجراً وامتدت لـ40 ثانية وهي من أقوى الهزات منذ أكثر من 30 عاماً
الرئيس نجيب ميقاتي يرأس اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية
هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان دول شرق المتوسط ظهر اليوم
الأمين العام للجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي الى تقديم الدعم لغوث المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا
رويترز: زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا قبل قليل
منذ 12 mins
6 February، 2023
عاجل
تركيا
زلزال
زلزال تركيا
زلزال سوريا
سوريا
لبنان
هزات ارتدادية
هزة ارضية
هزة ارضية في لبنان
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | لحظة انهيار أبنية في مدينة حلب السورية جراء الزلزال
بلدية بيروت دعت للابلاغ عن أي اضرار لحقت بالمنازل او الأبنية إثر الهزة الأرضية
حدث اليوم | زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط (تغطية شاملة)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}