إرشادات وقائية عند حدوث هزات أرضية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني بالارشادات الواجب اتباعها قبل واثناء وبعد الهزات الارضية.

وجاء بها ما يلي:

قبل الهزة:

مراقبة الأغراض في البيت أو في المكتب:

– تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل خزانة, ثريات رفوف صور و أشياء ثقيلة.

– تصليح التشققات في المبنى والاسلاك الكهربائية.

تحديد أماكن آمنة في الداخل:

– تحت الطاولات القوية الصنع أو بجانب حائط داخلي – زاوية.

– بعيدا عن الزجاج و المرايا و كل ما يمكن أن يتكّسر.

تحديد أماكن آمنة في الخارج:

– بعيدا عن الأبنية والأشجار و أعمدة الهاتف و والكهرباء.

– عدم التوجه إلى المناطق الساحلية خوفا من حدوث تسونامي . توجه على الفور إلى مناطق مرتفعة، يجب البقاء بعيدا عن الانهر والجداول التي تؤدي إلى البحر.

التحضيرات:

– حّضر طريقة الخروج في حالة الطوارىء.

– في حال تشتت العائلة خلال الكارثة خصوصا ان كان الاولاد في المدرسة اتفق مسبقا على مكان للالتقاء مع معرفة بمن الاتصال خارج البلدة. التأكد من إن الجميع على علم بهذه الاستعدادات و إجراء تمارين عليها دورياً.

– تحضير حقيبة طوارئ وحقيبة اسعافات اولية مع الادوية اللازمة اذا وجدت.

أثناء حصول الهزة:

كيف تتصرف اذا كنت في الداخل:

– لا تبادر الى الخروج او النزول الى الملجأ فالبقاء في الداخل اسلم.

– احتم تحت طاولة متينة أو عتبة باب او في احدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.

– ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الاشياء المثبتة على السقوف والجدران رفوف وثريات.

– غِط راسك ووجهك بما امكن او بيديك بوضعية القرفصاء.

– اقطع جميع مصادر الطاقة، اذا امكن.

– لا تستعمل المصعد الكهربائي.

كيف تتصرف إذا كنت خارج المنزل، في الهواء الطلق:

– ابتعد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، ولا تختبىء تحت الاشجار او خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.

كيف تتصرف إذا كنت داخل اماكن عامة:

– لا تندفع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام وابحث عن مخارج الطوارىء.

– ابتعد عن اي شيء قابل للسقوط.

كيف تتصرف اذا كنت داخل السيارة:

– تجنب القيادة المتهورة فالتحكم بالمقود يصبح امرا صعباً.

– اركن سيارتك إلى يمين الطريق بعيداً عن المباني والجدران والامدادات الكهربائية العامة، تسهيلاً لمرور سيارات الانقاذ.

– لا تحاول عبور الجسور أو الاحتماء تحتها و داخل الأنفاق.

كيف تتصرف اذا كنت في المصعد:

– اكبس الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد وغادر بالسرعة القصوى عبر السلالم الداخلية باتجاه الاماكن الآمنة.

بعد حصول الهزة:

إذا كنت مصابا:

– حافظ على هدوئك وتجنب صدمات الخوف والهلع.

– حاول لفت الانتباه الى مكان وجودك بأي اسلوب.

– بادر إخلاء الموجودين وفقاً للخطة المرسومة مسبقاً.

إذا لم تتعرض لأي اصابة:

– تفقد جميع افراد العائلة.

– إذا لديك الخبرة قم بإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الصغيرة.

– إقطع جميع مصادر الطاقة.

– إعمل على اخلاء المصابين اذا كانت حياتهم في خطر.

– لا تلمس الاسلاك المتدلية.

– لا تستعمل الهاتف إلا في الحالات الطارئة وبخاصة الخلوي في حال تسرب الغاز و لكي لا تتعطل الشبكة. – إستمع الى الراديو وتقيد بتعليمات الجهات المختصة.

– استعد لحدوث هزات ارتدادية وغادر المنزل قبل حدوثها.

المصدر: صحيفة الجمهورية