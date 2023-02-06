إرشادات وقائية عند حدوث هزات أرضية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني بالارشادات الواجب اتباعها قبل واثناء وبعد الهزات الارضية.
وجاء بها ما يلي:
قبل الهزة:
مراقبة الأغراض في البيت أو في المكتب:
– تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل خزانة, ثريات رفوف صور و أشياء ثقيلة.
– تصليح التشققات في المبنى والاسلاك الكهربائية.
تحديد أماكن آمنة في الداخل:
– تحت الطاولات القوية الصنع أو بجانب حائط داخلي – زاوية.
– بعيدا عن الزجاج و المرايا و كل ما يمكن أن يتكّسر.
تحديد أماكن آمنة في الخارج:
– بعيدا عن الأبنية والأشجار و أعمدة الهاتف و والكهرباء.
– عدم التوجه إلى المناطق الساحلية خوفا من حدوث تسونامي . توجه على الفور إلى مناطق مرتفعة، يجب البقاء بعيدا عن الانهر والجداول التي تؤدي إلى البحر.
التحضيرات:
– حّضر طريقة الخروج في حالة الطوارىء.
– في حال تشتت العائلة خلال الكارثة خصوصا ان كان الاولاد في المدرسة اتفق مسبقا على مكان للالتقاء مع معرفة بمن الاتصال خارج البلدة. التأكد من إن الجميع على علم بهذه الاستعدادات و إجراء تمارين عليها دورياً.
– تحضير حقيبة طوارئ وحقيبة اسعافات اولية مع الادوية اللازمة اذا وجدت.
أثناء حصول الهزة:
كيف تتصرف اذا كنت في الداخل:
– لا تبادر الى الخروج او النزول الى الملجأ فالبقاء في الداخل اسلم.
– احتم تحت طاولة متينة أو عتبة باب او في احدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.
– ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الاشياء المثبتة على السقوف والجدران رفوف وثريات.
– غِط راسك ووجهك بما امكن او بيديك بوضعية القرفصاء.
– اقطع جميع مصادر الطاقة، اذا امكن.
– لا تستعمل المصعد الكهربائي.
كيف تتصرف إذا كنت خارج المنزل، في الهواء الطلق:
– ابتعد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، ولا تختبىء تحت الاشجار او خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.
كيف تتصرف إذا كنت داخل اماكن عامة:
– لا تندفع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام وابحث عن مخارج الطوارىء.
– ابتعد عن اي شيء قابل للسقوط.
كيف تتصرف اذا كنت داخل السيارة:
– تجنب القيادة المتهورة فالتحكم بالمقود يصبح امرا صعباً.
– اركن سيارتك إلى يمين الطريق بعيداً عن المباني والجدران والامدادات الكهربائية العامة، تسهيلاً لمرور سيارات الانقاذ.
– لا تحاول عبور الجسور أو الاحتماء تحتها و داخل الأنفاق.
كيف تتصرف اذا كنت في المصعد:
– اكبس الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد وغادر بالسرعة القصوى عبر السلالم الداخلية باتجاه الاماكن الآمنة.
بعد حصول الهزة:
إذا كنت مصابا:
– حافظ على هدوئك وتجنب صدمات الخوف والهلع.
– حاول لفت الانتباه الى مكان وجودك بأي اسلوب.
– بادر إخلاء الموجودين وفقاً للخطة المرسومة مسبقاً.
إذا لم تتعرض لأي اصابة:
– تفقد جميع افراد العائلة.
– إذا لديك الخبرة قم بإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الصغيرة.
– إقطع جميع مصادر الطاقة.
– إعمل على اخلاء المصابين اذا كانت حياتهم في خطر.
– لا تلمس الاسلاك المتدلية.
– لا تستعمل الهاتف إلا في الحالات الطارئة وبخاصة الخلوي في حال تسرب الغاز و لكي لا تتعطل الشبكة. – إستمع الى الراديو وتقيد بتعليمات الجهات المختصة.
– استعد لحدوث هزات ارتدادية وغادر المنزل قبل حدوثها.
المصدر: صحيفة الجمهورية