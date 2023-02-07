بالفيديو | الحشد الشعبي يعلن انطلاق قوافل الدعم والاغاثة باتجاه الأراضي السورية

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، انطلاق قوافل الدعم والاغاثة لهيئة الحشد باتجاه الأراضي السورية للمشاركة في عمليات الاغاثة في المناطق التي تعرضت للزلزال في سوريا.

ودخلت أرتال من الإسعاف التابعة لطبابة الحشد الى سوريا من أجل تقديم الاغاثة في المناطق التي تعرض للزلزال في البلاد، عبر المنافذ الحدودية العراقية صوب مدن شمال سوريا للمشاركة في عمليات انقاذ المواطنين من تحت الانقاض وانتشال الجثث جراء كارثة الزلزال.

كما انطلقت فرق هندسية عسكرية تابعة للحشد إلى سوريا لتقديم المساعدات والمشاركة في عمليات رفع الأنقاض.

من جهتها، أعلنت وزارة النفط العراقية إرسال قافلة تضم 28 شاحنة وقود إلى سوريا.

وأعلنت القوة الجوية العراقية أنه سوف ينطلق اليوم الجسر الجوي من طائرات القوة الجوية العراقية C130G الى سوريا محملة بمواد دعم لوجستي للشعب السوري.

ووصلت طائرتان عراقيتان إلى مطار دمشق الدولي مساء امس الاثنين تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقال رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية، أسامة مهدي غانم في تصريح، إن “ما أصاب سوريا أصابنا جميعاً وستخرج سوريا قوية كما كانت دائماً، لافتاً إلى أن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية”.

المصدر: وكالة يونيوز