هزة أرضية قوية في لبنان.. مولوي: ملف أضرار الزلزال سيكون على طاولة المجلس الوزراء

سجلت في لبنان هزة ارضية قوية فجر اليوم الاثنين بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس رختر، وقد امتدت الهزة لمدة أربعين ثانية وهي من أقوى الهزات منذ اكثلا من ثلاثين عاما في لبنان حيث تمايلت الابنية وهرع المواطنون الى الشوارع في مختلف المناطق خوفا من انهيارات قد تحدث.

من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي في حديث له “المتابعة مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرية الدفاع المدني أضرار الهزة التي ضربت لبنان، مطمئنا الى أنه “لا مباني منهارة”.

وذكر مولوي أن “هزة أرضية مركزها جنوب تركيا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان لبنان بقوة 4.9 وامتدت لأكثر من 40 ثانية”، وأكد أن “لا صحة للأخبار المتداولة عن سقوط مبان في الشمال أو في بيروت، وحتى الساعة تم تسجيل سقوط حائط في برج حمود وبعض الأضرار المحدودة في موقع آخر”.

ودعا مولوي “جميع المواطنين الى اخلاء المباني القديمة في حال وجود تصدعات كثيرة فيها خوفاً من أي كارثة جديدة”، وأشار إلى أن اليوم هناك “جلسة لمجلس الوزراء وسيكون ملف أضرار الزلزال على طاولة المجلس ولو كان من خارج جدول الاعمال”.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام