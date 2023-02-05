الجيش اللبناني أوقف متسللا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سهل مرجعيون

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني مكتب مرجعيون منذ بعض الوقت المدعو ع.ض. لتسلله من الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاراضي اللبنانية عبر سهل مرجعيون،وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.

مراسلنا في الجنوب علي شعيب افاد ان “الموقوف، كان قد لجأ إلى كيان العدو مع والده العميل الأمني بعد تحرير الجنوب، ثم تسلل إلى لبنان عام 2007 قبل أن يهرب إلى الكيان مجددا ، ليعود ويتسلل اليوم كاشفاً هشاشة الإجراءات المعادية”.

واضاف ان”قوة صهيونية معادية تمشط منطقة السياج الحدودي في مستعمرة “المطلة” بحثاً عن المكان الذي تسلل منه اللبناني ( ع. ض ) من فلسطين المحتلة إلى كفركلا ، بعدما علم جيش العدو بعملية التسلل من الإعلام”.

المصدر: موقع المنار