الجيش اللبناني أوقف متسللا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سهل مرجعيون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2023 - 22:30

الجيش اللبناني أوقف متسللا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سهل مرجعيون

منذ 2 ساعة 5 February، 2023
شعار الجيش اللبناني
لبنان

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني مكتب مرجعيون منذ بعض الوقت المدعو ع.ض. لتسلله من الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاراضي اللبنانية عبر سهل مرجعيون،وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.

مراسلنا في الجنوب علي شعيب افاد ان “الموقوف، كان قد لجأ إلى كيان العدو مع والده العميل الأمني بعد تحرير الجنوب، ثم تسلل إلى لبنان عام 2007 قبل أن يهرب  إلى الكيان مجددا ، ليعود ويتسلل اليوم كاشفاً هشاشة الإجراءات المعادية”.

واضاف ان”قوة صهيونية معادية تمشط منطقة السياج الحدودي في مستعمرة “المطلة” بحثاً عن المكان الذي تسلل منه اللبناني ( ع. ض ) من فلسطين المحتلة إلى كفركلا ، بعدما علم جيش العدو بعملية التسلل من الإعلام”.

 

 

المصدر: موقع المنار

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