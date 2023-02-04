سائقو تاكسي المطار يضعون كل ما يعانون منه في عهدة معالي وزير الاشغال

عرض وفد من سائقي سيارات التاكسي العاملة في مطار بيروت الدولي، مع الأمين العام المساعد للإتحاد العربي للعاملين بالتقل والاتصالات رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان احمد الموسوي، عرض جملة من المشاكل التي تعترض عمل السائقين في مواقف وخطوط النقل من والى المطار، والتعديات والفوضى بالتنظيم، وعدم تطبيق القوانين، التي من المفترض انها وجدت لتحمي الركاب والسائقين، والواجهة السياحية والاقتصادية للبنان.

وبعد مناقشة المشاكل ومطالب السائقين، تم الاتفاق على احاطة معالي وزير الاشغال العامة والنقل، بالاشكاليات والمشاكل، والحلول المقترحة، ووضعها بعهدة معاليه، قبل عرضها على الرأي العام، وكلنا ثقة بان يبادر الوزير لوضع ما يعاني منه سائقو تاكسي المطار وباسرع وقت على سكك الحلول النظامية والقانونية.

المصدر: بريد الموقع