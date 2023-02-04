أردوغان: ندعم الحوار بين كوسوفو وصربيا وندعوهما لمقاربات بناءة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تدعم الحوار بين كوسوفو وصربيا، وتدعوهما لتبني مقاربات بناءة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي، في إسطنبول، قال أردوغان: “ندعم الحوار بين كوسوفو وصربيا وننتظر من الطرفين تبني مقاربات سلمية وبناءة”.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا مستعدة “لتقديم الدعم اللازم لتضميد الجراح الناجمة عن كارثة السيول في كوسوفو”. وذكر أن “تركيا البلد الأكثر تصديرا إلى كوسوفو ويتعين علينا رفع الرقم إلى مليار يورو”.

وأضاف أردوغان “طلبت من صديقي العزيز (كورتي) مزيدا من الجهود لزيادة التضامن بيننا ضد أنشطة تنظيم غولن الإرهابي في كوسوفو”.

المصدر: وكالة الاناضول