الشيخ عيسى قاسم: البحرينيون لن يتنازلوا عن مطالبهم المحقة ومسيرة الشعب يجب أن تتقدّم بلا توقف

أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الشعب البحريني لن يتنازل عن مطالبه المحقة، وعلى مسيرة الشعب أن تتقدّم بلا توقف. وفي بيان عن المطالب الشعبية قال آية الله قاسم “إذا كان للحكومة نفس في عنادها فنفس الشعب في مقاومته أطول وأطول.. وعلى مسيرة الشعب أن تتقدّم بلا توقف”.

وأضاف الشيخ عيسى قاسم، “ما أبعد ما بين الشّعب والنّظام السياسيّ في البحرين، شعب يرى أنَّه لا يصحّ له أن يتنازل عن شيءٍ من مطالبه الحقة؛ لأنّ الحاجة إليها ملحّة وضرورة الإصلاح قاضية بها جميعًا، وحكومة أخذت على نفسها ألا تستجيب لشيء من المطالب، وتراكم من مشكلات الشعب”.

وتابع الشيخ عيسى قاسم، “إذا كان للحكومة نفس في عنادها فنفس الشّعب في مقاومته أطول وأطول، وكلما طال الوقت عظم إيمان الشّعب بضرورة التّغيير، واستعداده النّفسي على هذا الطريق، وأدرك واجبه العظيم في مواصلة السّعي للهدف”.

وفي ختام بيانه، أكد آية الله قاسم أن مسيرة الشعب يجب أن تتقدّم بلا توقف أيّاً كانت التوقعات، وأنَّ السعي الجدي يكسر الحواجز ولا يزيد منها.

المصدر: مواقع