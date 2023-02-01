المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي حول تصدير الغاز المصري الى لبنان : توجد مشكلة في الإعفاء من العقوبات

أشار المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي بيير دوكين إلى «أن مصر لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأنه سيتم استثناءها من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان» بموجب خطة أُعلنت عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان. ولفت إلى «أن الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطاً مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهراً».

وأضاف دوكين في القاهرة، قبل أن يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، أنه «تم حل عقبات خط الأنابيب الفنية أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأميركية» المفروضة على سوريا. وقال: توجد مشكلة في الإعفاء من العقوبات.

المصدر: الاخبار