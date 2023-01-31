“نقابة عمال النقل المشترك” دعت للالتزام بالاضراب التحذيري الاربعاء المقبل

دعا المجلس التنفيذي لـ”نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك” في بيان له الثلاثاء “جميع العاملين في المصلحة، الى الإلتزام بالإضراب التحذيري الأربعاء في 8-1-2023 ، والذي دعا اليه اتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة وعدم الحضور إلى العمل”، وتابع “على أن يستثنى من هذا القرار، العاملون في وحدة الحرس والتنسيق مع رئيس وحدتهم لتأمين حماية وسلامة أملاك المصلحة”.

وأشار البيان الى “تفاقم الأوضاع السياسية والمعيشية والمالية والاقتصادية والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة وخاصة لمصلحة النقل المشترك وتهميش مستخدميها وحقوقهم لسنوات مضت انتهجتها حكومات متعاقبة وذلك تحت شعار الخصصخة”، وتابع “ها هم يمعنون في ذلك، إذ إن عمال ومستخدمي النقل المشترك محرومون من أبسط حقوقهم التي حصل عليها زملاؤهم في القطاع عن كامل العام 2022 وحتى تاريخه”.

ولفت البيان الى ان “قطاع النقل الخاص أثبت فشله الذريع في أن يكون البديل عن الدولة على هذا الصعيد”، واضاف “حيث بات قطاع النقل المشترك حاجة ملحة والحل الوحيد دون منازع في أن يكون الأساس في أي خطة أو قانون لتنظيم جذري لقطاع النقل وحل أزمة السير في لبنان خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام