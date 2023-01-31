“نقابة كهرباء قاديشا” تعلن الإضراب الشامل غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2023 - 15:50

“نقابة كهرباء قاديشا” تعلن الإضراب الشامل غداً

منذ 34 mins 31 January، 2023
كهرباء لبنان الشمالي_قاديشا
لبنان

أعلنت نقابة كهرباء قاديشا الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء وذلك بعد اجتماع  عقده المجلس التنفيذي حيث تم التداول بكافة المطلوب والاوضاع، نظرا للتدهور الاقتصادي والمعيشي والتدني المضطرد للقدرة الشرائية للرواتب والاجور وتمادي بعض المصارف باستنابية تطبيق احتساب الرواتب ودفعها حسب سعر صيرفة.

لذالك قرر المجلس الالتزام التام بالاضراب الذي دعى اليه اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان وذالك يوم الاربعاء الموافق في 1/2/2022

ودعا مجلس النقابة كافة الاتحادات وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام في لبنان لوضع خطة جدية وعملية تصاعدية لوقف التدهور الحاصل للقدرة الشرائية للرواتب وتأمين الخدمات الاستشفائية

المصدر: بريد الموقع

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