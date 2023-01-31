“نقابة كهرباء قاديشا” تعلن الإضراب الشامل غداً

أعلنت نقابة كهرباء قاديشا الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء وذلك بعد اجتماع عقده المجلس التنفيذي حيث تم التداول بكافة المطلوب والاوضاع، نظرا للتدهور الاقتصادي والمعيشي والتدني المضطرد للقدرة الشرائية للرواتب والاجور وتمادي بعض المصارف باستنابية تطبيق احتساب الرواتب ودفعها حسب سعر صيرفة.

لذالك قرر المجلس الالتزام التام بالاضراب الذي دعى اليه اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان وذالك يوم الاربعاء الموافق في 1/2/2022

ودعا مجلس النقابة كافة الاتحادات وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام في لبنان لوضع خطة جدية وعملية تصاعدية لوقف التدهور الحاصل للقدرة الشرائية للرواتب وتأمين الخدمات الاستشفائية

المصدر: بريد الموقع