5 جرحى في حادث سير على طريق الضنية شمال لبنان

أصيب 5 أشخاص بجروح ورضوض وكسور في مختلف أنحاء الجسم، جراء حادث سير في محلة العيرونية على الطريق العام الذي يربط الضنية بمدينة طرابلس شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “وقع الحادث بعدما فقد أحد المواطنين السيطرة على سيارته ما أدى إلى إصطدامها بأحد محال بيع الخضار والفواكه الى جانب الطريق”، وتابعت “حضرت على الفور سيارات الصليب الأحمر وعملت على نقل الإصابات إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم، في حين تسبب الحادث بازدحام لحركة السير في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام