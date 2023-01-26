بالفيديو | مسيرة نسائية حاشدة في صنعاء تندد بإحراق نسخة من المصحف الشريف

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الأربعاء، مسيرة نسائية حاشدة تنديداً بجريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

ورفعت المشاركات في المسيرة لافتات معبرة عن الرفض والاستنكار لهذه الجريمة التي تعبر عن مستوى الحقد والعداوة للإسلام والمسلمين.

واعتبر بيان المسيرة، جريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم، خطوة عدائية في مسلسل الحرب على الإسلام والمسلمين.

وأكد أن هذه الجريمة يقف خلفها اللوبي الصهيوني المتحكم في الغرب، داعياً الدول الغربية إلى التحرر من الصهيونية والكف عن الإساءة للمقدسات الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن ما يشهده الغرب من أعمال عدائية متكررة ضد المقدسات الإسلامية يعكس ما وصلت إليه الحكومات الغربية من إفلاس أخلاقي وسياسي.

وقال إن “على حكومة السويد أن تتحمل تبعات هذه الجريمة النكراء كونها من سمحت بتنظيم هذه المظاهرة وأن تقدم اعتذاراً رسمياً للمسلمين وأن تحاسب المجرمين وأن تكف عن الإساءات للقرآن الكريم”.

ودعا البيان شعوب الأمة الإسلامية للعمل على تشكيل رأي عام عالمي يحول دون تكرار هذه الانتهاكات بحق الإسلام ومقدساته، والتحرك العملي الشعبي للتصدي لكل من يتمادى أو تسول له نفسه المساس بالمقدسات الإسلامية.

وشدّد على أنه يجب على الأنظمة العربية والإسلامية التحرك للدفاع عن الإسلام ومقدساته واتخاذ إجراءات عقابية حاسمة بحق من ينتهك مقدسات الأمة الإسلامية ومقاطعة السويد وطرد سفرائها من البلدان الإسلامية.

المصدر: وكالة يونيوز