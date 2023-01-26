رقم قياسي جديد لسعر صرف الدولار صباح اليوم، فكم بلغ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 12:16
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مراسل المنار: انسحاب كامل لقوات الإحتلال من مخيم جنين بعد العدوان عليه لساعات ادت لارتكاب مجزرة
الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على جنين إلى 9 بينهم سيدة مسنة و18 إصابة بينها حالات خطيرة
سرايا القدس_كتيبة جنين: مجاهدونا استهدفوا جرافة لقوات الإحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة
سرايا القدس_كتيبة جنين: مجاهدونا خاضوا اشتباك عنيف مع قوة خاصة في محيط أحد المنازل واستهدفوها بوابل من الرصاص والعبوات
سرايا القدس_كتيبة جنين تعلن تفجير عدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية في مخيم جنين وتحقق إصابات مباشرة
إعلام العدو نقل عن مصدر أمني صهيوني أنّ الهدف من العملية في جنين إعتقال مطلوب كبير على حد قولهم
جيش العدو أقرّ باسقاط مسيرة تجسس تابعة للجيش الاسرائيلي فوق مخيم جنين
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل عدم تدخل المصرف المركزي
المدعي العام التمييزي في لبنان غسان عويدات يخلي سبيل الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ويدعي على القاضي البيطار
معلومات المنار: قضاة في مجلس القضاء الأعلى سيصرون على القاضي عبود لتعيين قاض للتحقيق مع البيطار وإلا فالتوجه نحو التصعيد
الرئيس الأميركي يعلن ارسال 31 دبابة "أبرامز إم 1" إلى كييف ويقول إن هذا الأمر لا يشكل تهديداً لروسيا
البيت الأبيض: بايدن تباحث هاتفياً مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا قبل إعلانه تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز
ألمانيا تعلن أنها ستزود كييف دبابات ليونارد الحديثة وعدد من الدول الأوروبية تؤكد عزمها تزويد اوكرانيا دبابات قتالية
المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا تفعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا لكنها تريد منع التصعيد بين روسيا والناتو
الكرملين يقول إن الدبابات الغربية التي ستسلم إلى أوكرانيا باهظة الثمن فقط وستحرق في ساحة المعركة مثل سواها
رقم قياسي جديد لسعر صرف الدولار صباح اليوم، فكم بلغ؟
منذ 2 ساعة
26 January، 2023
لبنان
وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان إلى مستوى قياسي جديد صباح اليوم مسجلًا 59000 ليرة.
سعر صرف الدولار
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