رقم قياسي جديد لسعر صرف الدولار صباح اليوم، فكم بلغ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2023 - 12:16

رقم قياسي جديد لسعر صرف الدولار صباح اليوم، فكم بلغ؟

منذ 2 ساعة 26 January، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان  إلى مستوى قياسي جديد صباح اليوم مسجلًا 59000 ليرة.

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