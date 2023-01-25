التحكم المروري : اعادة فتح السير تقاطع ادة عبد العزيز باتجاه شارع الحمرا بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2023 - 14:50

التحكم المروري : اعادة فتح السير تقاطع ادة عبد العزيز باتجاه شارع الحمرا بيروت

منذ 2 ساعة 25 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة