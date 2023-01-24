انتشار للجيش اللبناني بعد تجاوز دبابة ميركافا السياج التقني في منطقة الحمامص

افاد مراسل المنار عن انتشار للجيش اللبناني مقابل دبابة ميركافا تجاوزت السياج التقني و تمركزت في منطقة مفتوحة في منطقة الحمامص شرق مستعمرة “المطلة” من دون أن تخرق الخط الأزرق .

المصدر: موقع المنار