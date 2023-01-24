انتشار للجيش اللبناني بعد تجاوز دبابة ميركافا السياج التقني في منطقة الحمامص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2023 - 12:28

انتشار للجيش اللبناني بعد تجاوز دبابة ميركافا السياج التقني في منطقة الحمامص

منذ 55 mins 24 January، 2023
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لبنان
افاد مراسل المنار عن انتشار للجيش اللبناني مقابل دبابة ميركافا تجاوزت السياج التقني و تمركزت في منطقة مفتوحة في منطقة الحمامص شرق مستعمرة “المطلة” من دون أن تخرق الخط الأزرق .
 

المصدر: موقع المنار

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