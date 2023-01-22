الشيخ عبد الرزاق استنكر حرق القرآن في السويد ودعا الى محاسبة المرتكبين

إستنكر رئيس حركة “الاصلاح والوحدة” الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق حرق القرآن الكريم في دولة السويد تحت مسمى حرية الرأي.

وأكد في بيان، أن “مثل هذه الجرائم والأعمال المسيئة والتي تعبر عن الكراهية والحقد على القرآن والإسلام لا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير”، داعيا العالم الإسلامي الى أن “يستنكر هذه الجريمة التي تزرع الكراهية والحقد في العالم، ومعاقبة المجرم المسيء للقرآن واستدعاء السفير السويدي لدى الدول العربية والاسلامية ومطالبته بمعاقبة المجرم”.

وختم عبد الرزاق: “ان الإساءة للقرآن هي اساءة الى كل المسلمين في العالم العربي والاسلامي وعلى السويد أن تتخذ اجراءات عقابية بحق المرتكبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام