كم هو عدد سكان لبنان ؟

قدّرت شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة عدد سكان لبنان بـ5.49 مليون نسمة في نهاية حزيران من العام 2022، مقارنة بـ5.59 مليون نسمة في نهاية حزيران 2021، و5.18 مليون نسمة في نهاية حزيران 2012..

وأشارت إلى أنه بلغت الكثافة السكانية 536.6 نسمة لكل كيلومتر مربع.



وأضافت أن الإناث يمثّلن 51.5% من إجمالي عدد السكان ويمثل الذكور 48.5% من إجمالي عدد السكان، مما سينتج عنه نسبة الجنس بين السكان إلى 94.2 ذكر لكل 100 أنثى في لبنان في نهاية حزيران 2022.



وسجل المسح 49,324 حالة وفاة في لبنان في العام 2022 تضمنت 25,311 حالة وفاة بين الذكور و24,013 حالة وفاة بين الإناث .



متوسط العمر المتوقع عند الولادة في لبنان لكلا الجنسين بلغ 74.4 سنة في العام 2022.

وحول دقة هذه الارقام يقول الاستاذ ربيع الهبر – رئيس مجلس ادارة شركة ستاتيكس ليبانون أن هناك 4 مليون و 600 ألف لبناني مقابل 350 ألف لاجئ فلسطيني و 2 مليون و 53 ألف نازح سوري .وحول تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة حول حالة الأمن الغذائي في لبنان يقول الهبر أن ربع اللبنانيين يعيشوا ب 2.15 دولار يومياً و 50 بالمئة يعانون من صعوبة في تأمين كافة حاجاتهم الاساسية اليومية . وأن المساعدات التي تأتي عبر المنظمات والهيئات قد لا تصرف وتوزع كما هو مفترض مما يعمق خطر انعدام الامن الغذائي في الاشهر المقبلة ويعرض المواطن لخطر فقدان قدرته الشرائية .

المصدر: موقع المنار