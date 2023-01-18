ميقاتي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء وجلسة مقبلة لمناقشة مواضيع طارئة

اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء انه ” تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء ، وتم اعطاء 54 مليون دولار لموضوع الصيانة”، وقال:” بعض الوزراء احتجوا على أمور تتعلق بالمواطن لها علاقة بالتربية والصحة والطحين، واتفقنا على عقد جلسة مقبلة لمناقشة هذه المواضيع الطارئة”.

اضاف: أنا رجل وطني يتعامل مع كل شرائح الوطن سواسية لخدمة الناس التي نعرف معاناتها”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء يجتمع لخدمة المواطن وأنا حريص على وحدة مجلس الوزراء والاجواء كانت مريحة جدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام