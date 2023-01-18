وزير الاقتصاد أمين سلام قبل جلسة مجلس الوزراء: هذه الجلسة لها طابع مهم ونحن نعلم ان موضوع الكهرباء طارئ ونتمنى ان نصل الى نتيجة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 11:36

وزير الاقتصاد أمين سلام قبل جلسة مجلس الوزراء: هذه الجلسة لها طابع مهم ونحن نعلم ان موضوع الكهرباء طارئ ونتمنى ان نصل الى نتيجة

منذ 1 ساعة 18 January، 2023
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