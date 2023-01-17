السيد نصر الله: لا نريد ان نطعن بنظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة نحن ذاهبون الى معالجة موضوع ملح للبنانيين بالطريقة المتاحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2023 - 22:24

السيد نصر الله: لا نريد ان نطعن بنظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة نحن ذاهبون الى معالجة موضوع ملح للبنانيين بالطريقة المتاحة

منذ 2 ساعة 17 January، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة