احتفال معاهد سيدة نساء العالمين(ع) – جبل لبنان والشمال بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قاسم سليماني

برعاية المستشار الثّقافي الإيراني في لبنان سماحة السّيد كميل باقر وبمناسبة الذكرى السّنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما،أقامت معاهد سيدة نساء العالمين عليها السّلام الثقافية-جبل لبنان والشّمال احتفالاً حضره عدد من العلماء والفعاليات في المنطقة أبرزهم ، نائب مسؤول منطقة جبل لبنان والشّمال والمسؤول الثقافيّ فضيلة الشيخ جمال كنعان، النائب الحاج رائد برو،مسؤول الملف التحضّيري،مسؤولا الثقافة في قطاع جبيل والشّمال،المسؤول الاعلامي في مفوضية جبل لبنان والشّمال ؛ كشّافة الامام المهدي عجّل الله تعالى فرجه؛

مسؤولة الهيئات النّسائيّة ومسؤولات القطاعات والشّعب في منطقة جبل لبنان والشّمال، بالاضافة الى عدد من المدرسين والمدرّسات وحشد كبير من طالبات المعاهد في المنطقة.

أقيم الاحتفال في مدينة جبيل في قاعة المؤسسة ،كفرسالا قدّمت الاحتفال مها عمرو .

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله ،ثم كانت تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع القارئ الدولي الشّيخ محمود المقداد.

بعدها ألقى راعي الحفل سماحة السيد كميل باقر كلمة تحدّث فيها عن صاحب المناسبة الشّهيد الحاج قاسم سليماني ،متناولاً بعضاً من سيرته ومواقفه كما تحدّث عن قضية الانتقام للشّهيد وعن أهمية جهاد التّبيين في هذه المرحلة.

ثمّ كانت قصيدة للشّاعرة فاطمة السحمراني من وحي المناسبة تلاها ريبورتاج مصور عن الشهيد الحاج قاسم سليماني.

بعدها قُدّم درع تكريمي من قبل مسؤولة قسم المعاهد الثّقافيّة في جبل لبنان والشّمال الحاجة كاتيا بريطع للنائب الحاج رائد برو على جهوده المبذولة في المنطقة.

وفي الختام تم توزيع جوائز مادية على الفائزات في المسابقة التي أطلقتها المعاهد والتي تضمنّت أجمل خاطرة :وفازت فيها ثلاث أخوات( الاولى فاديا اسماعيل، الاولى فاطمة خليفة،الثانية حورية ناصر الدين).

عن مسابقة أجمل رسمة فازت الاخوات(الاولى :سحر سمير حيدر-الثانية: كوثر ربيع علام-الثالثة:حوراء وائل عمرو )

وفي مسابقة إقرأ في كتاب فازت ثلاث أخوات(ملاك أحمد كنج،آمنة محمد،ميساء كمال العجمي)

كما جرى سحب قرعة للاخوات الحاضرات (الجوائز المالية برعاية وتقدمة النائب الحاج رائد برو) .

في ختام الاحتفال التقطت بعض الصور التذكاريّة مع بعض المسؤولين والشخصيات الحاضرين.

المصدر: بريد الموقع