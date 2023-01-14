مع الحدث| غسان الشامي: هناك من يراهن على الانهيار الاقصى للضغط بالانتخابات الرئاسية

قال الاعلامي والكاتب السياسي غسان الشامي في حلقة اليوم من برنامج مع الحدث ان الكلمة الاولى في رئاسة الجمهورية هي في يد من يملك القرار والقدرة بتجميع العدد الاكبر من النواب وان ترشيح ميشال معوض هو رهان فاشل والاتفاق الذي حصل لترشيحه هو اتفاق هجين غير قابل للحياة ولن يتم انتخاب الا رئيس توافقي. واعتبر ان هناك من يراهن على الانهيار الاقصى للضغط بالانتخابات. ونقل عن احد السفراء الغربيين عن لسان قائد الجيش بانه غير مهتم بترشحه لانتخابات الرئاسة.

وقال انه لا يمكن للخارج فرض انتخاب اي رئيس ولا الداخل يستطيع بدون مساومات لكن الى حين انتخاب الرئيس سيصبح وضع اللبنانيين اسوأ وسيصبح لبنان البلد المتسول الاول في المنطقة.

واضاف نحن نتامل بوجود الغاز والنفط والاملاك البحرية كحل للوضع الاقتصادي اذا تم استثمارهم والرئيس القادم سياتي ليبكي لان الدولة مفلسة .

واعتبر انه اذا اتفق التيار الوطني الحر وحزب الله يتم انتخاب رئيس للجمهورية غدا والذين ينتظرون التفاهم السعودي الايراني لحل مشاكل لبنان واهمون لان السعودية ترى في ايران تهديدا جيوسياسيا دائما لها.