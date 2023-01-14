المرابطون: مقومات نظام الطوائف اللبنانية كسلطة حاكمة انهارت

وقالت الحركة في بيان أعقب اجتماعات لكوادرها العاملة ومديرية الشباب في يوم ميلاد جمال عبد الناصر، إن هذا النظام الفاسد والمفسد تآكل بفعل صراعات أركانه، الذين يكابرون اليوم ويسقطون أكثر وأكثر في العمالة للجهات الخارجية الأجنبية، حتى أصبح لبنان الجمهورية الوحيدة المقطوع رأسها بتغييب رئيس الجمهورية اللبنانية، خارج إطار ثوابت مفاهيم الوطن، وأصبح مستعمرات كانتونية تابعة لهذه الدولة الأجنبية أو تلك.

وأضافت “عبثاً يحاولون ترميم نظام الفساد والافساد واذلال المواطنين في كل تفاصيل حياتهم الاجتماعية والمعيشية والصحية، يحاولون لصوص نهب المال العام تحت شعارات كانتونات المذاهب والطائفية البائدة، ونحن نؤكد أن احياء نظام تبادل الحصص والمصالح رميم ولن تعود الاموات الى الحياة لا بمبادرة فرنسية أو أي جنسية أخرى شرقاً وغرباً”.

ولفتت الحركة إلى أن ميلاد جمال عبد الناصر يجب أن يكون الحاضن والمحرّض لكل القوى القومية العربية على النهج الناصري للبدء بالفعل الجدي والحقيقي لإعلان التنظيم الناصري الواحد دون مطولات وشروحات وحوارات اصبحت بتقديرنا فائضاَ كافياً لنكون واحدا موحدا عوضا عن التفرقة والتشتيت لان جماهير الامة من محيطها الى خليجها العربي تمارس ثوابت عروبتها وكفاح ناصريتها، والمقاومة على أرض فلسطين في إسقاط مشروع الاستعمار الجديد المقنع بأدواته عصابات الاخوان المتأسلمين، والفرض الأميركي للتطبيع المذل مع اليهود.

المصدر: مواقع