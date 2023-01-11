الرئيس بري ارجأ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى 19 الحالي لوفاة الرئيس الحسيني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 14:46

الرئيس بري ارجأ جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى 19 الحالي لوفاة الرئيس الحسيني

منذ 3 ساعة 11 January، 2023
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