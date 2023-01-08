قوى الأمن تعمم صورة مفقودة

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، البـلاغ التالــي: “تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: ليال حسين صليبي (مواليد عام 1996، لبنانيّة)، التّي غادرت منزلها الكائن في بلدة بيت صليبي-خراج بلدة شمسطار في الساعة 13،30 من تاريخ 6/1/2023 ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر شمسطار في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 330678-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.